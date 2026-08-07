La FMF rechaza cualquier proceso fuera de la institucionalidad de la FIFA

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) emitió un comunicado oficial en el que reafirma su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y declara que no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque fuera de la institucionalidad del máximo organismo rector del fútbol mundial.
En el documento, la FMF subraya la necesidad de proteger el deporte mediante los mecanismos de buena gobernanza que la FIFA ha establecido, y asegura que el respeto a las instituciones es la vía más segura para garantizar el desarrollo del fútbol. "Nos acogemos al llamado del 5 de agosto de 2026, emitido por el presidente Infantino, para colectivamente continuar desarrollando el fútbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro", se lee en la declaración.
La postura mexicana llega pocos días después de que la propia FMF anunciara que analizaría la propuesta de Infantino de abrir la puerta a la participación de capital privado en la gestión de algunos torneos de la FIFA. Dicha iniciativa provocó una fuerte reacción de confederaciones como CONCACAF, UEFA y CONMEBOL, que la calificaron como una amenaza a la autonomía y la gobernanza de las competencias internacionales.
Sin mencionar directamente el proyecto de inversión privada, la FMF dejó claro su apoyo al liderazgo de Infantino: "La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional".
El contexto se vuelve aún más tenso, pues Infantino busca su reelección y ha sido señalado por varios dirigentes como parte de una estrategia de chantaje político, incluyendo supuestas promesas de asignar la final de la Copa del Mundo 2030 a Marruecos a cambio de votos. Estas acusaciones han alimentado la polémica y la presión sobre la figura del presidente de la FIFA.
Con este comunicado, la FMF busca posicionarse como defensora de la institucionalidad y la buena gobernanza, mientras el debate sobre la participación del sector privado y la reelección de Infantino continúa en el ámbito internacional.