La FMF rechaza cualquier proceso fuera de la institucionalidad de la FIFA

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La Federación Mexicana de Fútbol respalda al presidente Gianni Infantino y afirma que no reconocerá ni aprobará iniciativas que se realicen al margen de la normativa de la FIFA, en medio de la polémica por la propuesta de inversión privada y la reelección del dirigente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:21 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 06:51 AM.