Ivan Toney enfrenta acusación de agresión por incidente en discoteca de Londres

...

El delantero inglés Ivan Toney, quien jugó la semifinal del Mundial 2026, ha sido acusado de agresión tras un presunto cabezazo ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en una discoteca del barrio de Soho. Deberá comparecer ante el tribunal de Westminster el 24 de septiembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 03:51 PM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 03:54 PM.