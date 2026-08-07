Ivan Toney enfrenta acusación de agresión por incidente en discoteca de Londres

El atacante internacional inglés Ivan Toney, quien formó parte del equipo que disputó la semifinal del Mundial 2026, ha sido formalmente acusado de agresión tras un incidente ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en una discoteca del barrio de Soho, en el centro de Londres, informó la policía británica.
Según el comunicado policial, la acusación se basa en un presunto cabezazo que habría protagonizado Toney contra otra persona dentro del local nocturno. El diario británico The Sun informó el 8 de diciembre de 2025 que el futbolista fue detenido en el lugar de los hechos.
Actualmente, Ivan Toney milita en el club saudí Al Ahli, al que se incorporó en 2024 después de su paso por la Premier League. El jugador deberá comparecer ante el tribunal de Westminster el próximo 24 de septiembre para responder a la acusación.
Un portavoz del futbolista declaró que Toney reconoce la acusación y, aunque se muestra sorprendido, “se alegra de tener la ocasión para blanquear su nombre ante la justicia”.
El caso se suma a una serie de incidentes fuera del terreno de juego que han puesto en el foco la conducta de algunos futbolistas internacionales, generando debate sobre la responsabilidad y el comportamiento de los deportistas fuera de sus actividades profesionales.