Adiós Tigres: Jennifer Hermoso estaría cerca de volver al club donde nació su leyenda

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La delantera española, con contrato vigente hasta 2026, parece haber concluido su vínculo con Tigres antes de lo previsto. Tras su ausencia en los entrenamientos y partidos clave, los rumores apuntan a un posible regreso al Atlético de Madrid, club donde inició su carrera profesional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 09:03 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 09:11 AM.