Adiós Tigres: Jennifer Hermoso estaría cerca de volver al club donde nació su leyenda

La etapa de Jennifer Hermoso con Tigres Femenil se perfila como final. Aunque su contrato se extendía hasta finales de 2026, los últimos reportes indican que la relación habría terminado antes de la fecha pactada, lo que permitiría a la campeona del mundo negociar con un nuevo equipo.
Los indicios de su salida surgieron después de la Copa del Mundo 2026, donde Hermoso actuó como analista para una cadena de televisión. Al concluir esa labor, regresó a Monterrey, pero no volvió a integrarse a los entrenamientos ni a las actividades deportivas del conjunto universitario, generando dudas entre la afición.
Su ausencia se hizo evidente en el Campeón de Campeonas contra América, partido que Tigres perdió en penales, y en el inicio del Apertura 2026, donde el equipo debutó con una victoria 8‑0 sobre Puebla sin contar con la española. Ante estas situaciones, el entrenador Pedro Martínez Losa, al ser cuestionado, dejó entrever que el tema ya no estaba bajo su responsabilidad, lo que muchos interpretaron como una señal de anuncio inminente.
Losa elogió a Hermoso como “un estandarte de trabajo y profesionalidad”, palabras que muchos aficionados percibieron como una despedida. Hasta la fecha no hay comunicado oficial, pero diversas fuentes indican que la jugadora podría regresar a España, con el Atlético de Madrid como principal interesado.
Un regreso al club colchonero tendría un significado especial para Hermoso, quien debutó profesionalmente allí en 2004. Además del Atlético, su trayectoria de más de dos décadas la mantiene como una opción atractiva para varios equipos, habiendo jugado también en Rayo Vallecano, Barcelona, Tyresö, Paris Saint‑Germain y Pachuca.
En Tigres, Hermoso disputó 97 partidos oficiales y anotó 32 goles, posicionándose entre las extranjeras con mejor rendimiento en la historia del club. Su temporada más destacada fue el Apertura 2025, donde jugó los 23 encuentros y marcó 15 tantos, contribuyendo al título de la Liga MX Femenil.
Además, representó a Tigres en la Copa de Campeones W de la CONCACAF y en el Campeón de Campeonas, sumando al palmarés el título de Campeón de Campeonas 2023‑24 y el Apertura 2025. Si se concreta su regreso al Atlético, podría cerrar su carrera en el club donde comenzó su camino en el fútbol de alto rendimiento.