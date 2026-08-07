Laura Galván conquista su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

...

La corredora mexicana Laura Galván se alzó con la medalla de oro en la prueba de 10 000 m en Santo Domingo, logrando su segunda presea dorada en la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con un tiempo de 34:26.06, superó a la guatemalteca Viviana Aroche y a la venezolana Edymar Brea en una carrera decidida en los últimos metros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:39 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:17 AM.