Laura Galván conquista su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Laura Galván ganó su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al imponerse en la prueba de 10 000 metros con un tiempo de 34:26.06 en el estadio olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo. La atleta mantuvo el liderazgo durante las 25 vueltas y, en los últimos metros, se desplazó por la parte exterior para asegurar la victoria en una foto‑final que definió el podio.
El clima del día, con alta temperatura y humedad, complicó la prueba, pero Galván aplicó la estrategia que le había llevado al oro en el medio maratón, logrando un cierre espectacular que le valió la medalla de oro. La guatemalteca Viviana Aroche quedó con la plata, a apenas seis centésimas de diferencia, mientras que la venezolana Edymar Brea se llevó el bronce con 34:27.06.
"Estoy muy satisfecha con las dos medallas obtenidas; el primer oro en medio maratón y ahora este triunfo en los 10 000 m. Fue una carrera dura, pero la estrategia funcionó", declaró Galván tras la prueba.
Con la segunda medalla dorada, México acumula ya ocho oros, cuatro platas y siete bronces en la disciplina de atletismo en estos Juegos. Sin embargo, la jornada también trajo una desilusión: el relevo femenino 4 × 100 m mexicano fue descalificado por no efectuar la última entrega, mientras que República Dominicana se adjudicó el oro con un nuevo récord de 43 segundos.
La competición continúa hoy en el estadio Félix Sánchez con la sesión vespertina, donde México buscará sumar más medallas al total nacional.