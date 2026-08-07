¿Nuevo romance? Loreto Peralta y Paco Amoroso avivan rumores tras show en México

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se llenó a su máxima capacidad el 6 de agosto cuando el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso inauguró la primera parada de su Free Spirits World Tour. El espectáculo, que combinó música, performance y una ambientación inspirada en la ficticia “Free Spirits Wellness Center”, contó con la presencia de más de 15 mil asistentes y una lista de celebridades mexicanas invitadas al escenario.
Entre los invitados, la actriz de 22 años Loreto Peralta se convirtió en uno de los focos de atención al bailar y cantar junto a los músicos. Su aparición alimentó los rumores sobre un posible vínculo romántico con Paco Amoroso, tras haberse visto besarse en un concierto del dúo en Buenos Aires en mayo, según informó el portal ¡Hola!.
El código de vestimenta impuesto por Ca7riel y Paco Amoroso fue estricto: prendas blancas, toallas enrolladas en la cabeza y parches de colágeno, simulando pacientes de la clínica ficticia que da nombre a su era musical. Además de Peralta, subieron al escenario el actor Luis Gerardo Méndez, la actriz y creadora de contenido Erika Buenfil con su hijo Nicolás, el cantante Erik Rubín con su novia Geraldine Zárate, y varios creadores de contenido como Macario Martínez, Loojan, Bratty, Uzielito MX, Jesse Baez y Cachirula.
Uno de los momentos más comentados fue la aparición de la botarga del Doctor Simi, que bailó entre los famosos, generando una gran cantidad de videos virales. Méndez compartió un carrete en sus redes agradeciendo la invitación: “¡Qué fiestón! Gracias queridos @ca7rielypacoamoroso por invitarnos a bailar con ustedes. Son lo más”. Erika Buenfil también documentó la velada junto a su hijo y al amigo Víctor Khun.
Ca7riel y Paco Amoroso, cuyas identidades reales son Catriel y Ulises Guerriero, han experimentado un ascenso meteórico desde su origen en Buenos Aires. Tras una sesión Tiny Desk para NPR que alcanzó 54 millones de visualizaciones, el dúo pasó de vender menos de 300 boletos en México a agotar dos fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes. Su discografía incluye Baño María (2024), PAPOTA (2025) y el reciente Free Spirits, que cuenta con la colaboración del británico Sting en “Hasta Jesús tuvo un mal día” y les valió un Grammy.
El tour continuará en México con presentaciones en Puebla (Auditorio GNP Seguros, 9 de agosto) y Mérida, y seguirá su ruta internacional con fechas en Barcelona, Madrid y Punta Umbría, bajo la promoción de Live Nation.