¿Nuevo romance? Loreto Peralta y Paco Amoroso avivan rumores tras show en México

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El 6 de agosto, Ca7riel y Paco Amoroso agotaron el Palacio de los Deportes con su primera fecha del Free Spirits World Tour, donde la actriz Loreto Peralta robó miradas entre un elenco de celebridades y una estética de “clínica espiritual” que marcó tendencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 12:05 PM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 12:14 PM.