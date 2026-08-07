Muere Raúl Paredes, exjugador de Chivas y pionero de los mexicanos en el fútbol alemán

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El fútbol mexicano está de luto tras la muerte de Raúl Paredes, exdelantero de Chivas y primer mexicano en jugar en la Bundesliga, quien falleció a los 59 años por un daño cerebral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:25 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:02 AM.