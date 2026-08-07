Muere Raúl Paredes, exjugador de Chivas y pionero de los mexicanos en el fútbol alemán

El fútbol mexicano atraviesa días de luto tras el fallecimiento de Raúl Paredes, exdelantero de Chivas y el primer mexicano en abrirse paso en el fútbol alemán. El exjugador murió a los 59 años a causa de un daño cerebral, provocando una ola de reconocimientos y mensajes de gratitud en todo el país.
Paredes nació el 12 de junio de 1967 en Cuernavaca, Morelos, y se formó en las categorías juveniles de Chivas, donde debutó como delantero. Su paso por varios clubes de la Primera División le permitió adquirir la madurez necesaria para afrontar retos internacionales.
En 1988 tomó la decisión histórica de emigrar a Alemania, fichando por el club de la Bundesliga FC Köln. Su llegada fue inusual para la época y marcó un precedente para futuras generaciones de futbolistas mexicanos que aspiraban a competir en ligas europeas.
Tras una temporada en la Bundesliga, Paredes regresó a México, pero mantuvo estrechos lazos con el fútbol alemán, sirviendo de enlace y mentor para jóvenes talentos que buscaban oportunidades en el extranjero.
Su legado trasciende los logros deportivos; representa la determinación de romper barreras y explorar nuevos horizontes. Raúl Paredes será recordado como un referente que demostró que los futbolistas mexicanos pueden competir y sobresalir fuera de sus fronteras.