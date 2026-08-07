México hace historia: supera su récord de oros y domina los Centroamericanos 2026

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Con 151 medallas de oro, la delegación mexicana supera su marca anterior y se consolida como campeón absoluto, mientras la presidenta del COM celebra los logros y apunta a más triunfos en las jornadas finales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:47 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 08:43 AM.