México hace historia: supera su récord de oros y domina los Centroamericanos 2026

La delegación mexicana ha batido su propio récord histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, al acumular 151 medallas de oro, superando las 145 obtenidas en San Salvador 2023. A tan sólo dos jornadas del cierre del evento, el país se mantiene como líder indiscutible del medallero.
María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), celebró el logro y subrayó que aún quedan eventos clave –karate, halterofilia, natación artística y fútbol– que podrían elevar aún más la cifra de oros. "Es un logro indiscutible de los atletas, de sus equipos multidisciplinarios y, por supuesto, de los padres de familia", afirmó.
En la antepenúltima jornada, México se alzó con 11 medallas de oro en nueve disciplinas distintas. La natación artística fue la mayor contribuyente, con tres preseas doradas. El dueto técnico femenino, integrado por Fernanda Arellano y Joana Jiménez, obtuvo el título centroamericano con 274.7550 puntos. En el dueto técnico mixto, Diego Villalobos e Itzamary González lograron la medalla con 222.0067 puntos, y la nadadora Itzamary González sumó su tercer oro individual al ganar la prueba de solo libre femenino con 255.3813 puntos.
La esgrima también destacó, alcanzando cinco medallas de oro en la edición, frente a las cuatro de 2023. El equipo femenino de florete, conformado por Nataly Michel Silva, Georgina Morales y Jimena Torres, venció a Venezuela 45‑40 en la final, colocándose momentáneamente en la cima del medallero por deporte. Michel Silva pidió mayor apoyo institucional, señalando que la disciplina ha logrado estos resultados pese a recursos limitados.
Hasta el momento, México lidera la esgrima con cinco oros, dos platas y cuatro bronces, mientras que Venezuela registra dos oros y tres bronces. Con dos jornadas restantes, la delegación mexicana mantiene la expectativa de sumar más medallas y cerrar la justa como campeón absoluto.