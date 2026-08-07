México es tetracampeón del futbol femenil en los Centroamericanos tras vencer a Colombia

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La Selección Nacional Sub‑23 Femenil de México ganó la medalla de oro al imponerse 4‑2 en la tanda de penales contra Colombia, logrando su cuarto título consecutivo en el certamen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:44 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 08:39 AM.