México es tetracampeón del futbol femenil en los Centroamericanos tras vencer a Colombia

La Selección Nacional Sub‑23 Femenil de México se proclamó campeona de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026, al vencer a Colombia 4‑2 en la tanda de penales tras empatar 1‑1 en los tiempos extra. Con este triunfo, México alcanzó su tetracampeonato regional, consolidando una hegemonía que se remonta a los títulos de Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.
El encuentro, que mantuvo a la afición al borde del asiento, se definió en los minutos finales del tiempo reglamentario cuando Colombia adelantó en el marcador. Sin embargo, el Tricolor reaccionó con carácter; Ana Mendoza igualó en el minuto 123, obligando a la prórroga y, posteriormente, a la definición desde los once metros, donde la serenidad y precisión mexicanas se impusieron.
“Primero muy contenta, muy orgullosa del grupo, de cada una de las jugadoras. Tenemos unas guerreras, no hay otra descripción”, declaró la directora técnica Vanessa Martínez, quien dedicó el triunfo al esfuerzo colectivo y al crecimiento mostrado a lo largo del torneo. “Fuimos de menos a más y el final fue cardiaco; teníamos que hacerlo cardiaco para que todavía lo valoremos más”, añadió entre sonrisas.
Martínez también reconoció la calidad del rival sudamericano: “Le doy crédito a Colombia porque fue un gran rival, hicieron un gran partido y creo que ambos equipos le regalamos un partidazo a toda la afición”. La victoria sin derrotas del equipo mexicano subraya un equilibrio sólido entre defensa y ataque, así como una fortaleza mental notable en los momentos de mayor presión.
Este nuevo campeonato representa un impulso significativo para el desarrollo del fútbol femenil mexicano y confirma el buen momento de las categorías juveniles de la Selección Nacional. La generación actual deja claro que el futuro del Tricolor luce prometedor, al sumar otra medalla de oro a la historia del fútbol femenino de México.