Necaxa cae 0-2 en su debut de la Leagues Cup ante Chicago Fire

En su primer partido de la Leagues Cup 2026, el Necaxa sufrió una derrota por 2-0 ante el Chicago Fire, que se impuso con claridad en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, a unos 15 km de la ciudad de Chicago.
El equipo mexicano mostró ganas de atacar, pero la falta de contundencia en la definición le costó caro. Miguel Rodríguez generó dos oportunidades tempranas, pero el guardameta del Fire, Chris Brady, estuvo sólido y neutralizó los intentos rojinegros.
El primer gol llegó en el minuto 31, cuando Jonathan Dean encontró un hueco y, con un potente disparo de zurda, batió a la portería, adelantando al Fire. El Necaxa intentó reaccionar y, al iniciar la segunda mitad, el argentino Lorenzo Faravelli sacudió la defensa rival, pero la madera se mantuvo infranqueable.
El segundo tanto se produjo en el minuto 70, obra del lateral izquierdo Andrew Gutman, quien aprovechó un contragolpe para colocar el balón en el fondo de la red, sellando la victoria del conjunto estadounidense.
Robert Lewandowski, quien había brillado con un doblete en la victoria 2-1 sobre Charlotte el sábado pasado, fue sustituido en el minuto 64 por el finlandés Robin Lod, sin lograr abrir el marcador. El Fire, pese a la ausencia de sus goles habituales, demostró solidez y arrancó con buen pie el torneo, que continuará contra Santos Laguna y Cruz Azul.
Por su parte, el Necaxa buscará reagruparse para los próximos encuentros contra Philadelphia Union y New York City.