Necaxa cae 0-2 en su debut de la Leagues Cup ante Chicago Fire

...

El Chicago Fire venció al Necaxa 2-0 en el SeatGeek Stadium, con goles de Jonathan Dean y Andrew Gutman, mientras Robert Lewandowski fue sustituido sin marcar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:39 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:07 AM.