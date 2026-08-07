Federación noruega exige la renuncia de Gianni Infantino tras FIFA Forward Enterprise

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) solicitó este viernes la renuncia inmediata de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras el colapso del controvertido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que pretendía comercializar los derechos económicos del Mundial.
En una reunión celebrada el jueves, la presidenta de la NFF, Lise Klaveness, anunció que la entidad había tomado la decisión de exigir la dimisión de Infantino, calificándolo de “punto de quiebre” para la credibilidad de la organización mundial del fútbol.
El llamado noruego se suma a una creciente rebelión europea: la UEFA reiteró su amenaza de boicotear los torneos de la FIFA y declaró que había perdido la confianza en Infantino, pese a que la propia FIFA se disculpara y abandonara el plan de la FFE. Asimismo, la Asociación de Fútbol de Inglaterra retiró su apoyo a la reelección de Infantino prevista para marzo, mientras que la federación mexicana mantuvo su respaldo.
El proyecto FFE, anunciado a principios de año, buscaba vender participaciones de los ingresos del Mundial a inversores privados, generando una polémica que incluyó críticas por la supuesta vinculación con el premio de la paz otorgado a Donald Trump y la controversia sobre la sanción impuesta a Folarin Balogun en la Copa del Mundo.
En una reunión previa en Rabat, Marruecos, Infantino había asegurado el apoyo total de altos directivos de la FIFA, lo que parecía haber calmado momentáneamente la situación interna. Sin embargo, la respuesta firme de la UEFA y la petición directa de Noruega demuestran que el descontento persiste, especialmente en el continente europeo.
La NFF indicó que presentará una serie de preocupaciones formales ante la FIFA, abarcando la gestión de la FFE, la transparencia de los procesos de patrocinio y la necesidad de revisar sanciones disciplinarias que, según la federación, se han aplicado de manera arbitraria.
El futuro de Infantino está ahora en entredicho, y la presión internacional podría desencadenar una crisis de liderazgo sin precedentes en la historia reciente del fútbol mundial.