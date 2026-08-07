Federación noruega exige la renuncia de Gianni Infantino tras FIFA Forward Enterprise

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La Federación Noruega de Fútbol, encabezada por Lise Klaveness, pidió la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que su plan de vender participaciones de la Copa del Mundo fracasara y generara una ola de críticas en Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 03:51 PM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:25 AM.