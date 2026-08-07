Santos Laguna cae 0-2 ante New York City FC y se queda fuera de la Leagues Cup

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El conjunto lagunero perdió su debut en la Leagues Cup contra el New York City FC por 2-0, tras un inicio tardío por tormenta eléctrica y una segunda mitad dominada por los locales. Santos Laguna buscará reaccionar contra el Chicago Fire el próximo sábado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:36 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:10 AM.