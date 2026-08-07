Santos Laguna cae 0-2 ante New York City FC y se queda fuera de la Leagues Cup

Los laguneros fueron eliminados de la Leagues Cup tras caer 0-2 ante el New York City FC en su debut del torneo, jugado el viernes en el SeatGeek Stadium. El partido comenzó con varios minutos de retraso a causa de una tormenta eléctrica, pero una vez en marcha se mostró un encuentro dinámico y con propuestas ofensivas de ambos equipos.
El conjunto neoyorkino dominó la primera mitad, aunque Santos estuvo cerca de abrir el marcador en dos ocasiones: un tiro de Villalba que el arquero Matt Freese atajó bajo, y un disparo de Diego González que también fue detenido.
El segundo gol llegó al minuto 66: después de un pase filtrado, el lateral Nico Cavallo se adelantó como delantero y disparó con fuerza, pegando en el poste y marcando 2-0.