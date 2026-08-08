Almeyda confía en que Rayados logrará la victoria ante Inter Miami en la Leagues Cup

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El técnico de Rayados, Matías Almeyda, subraya la necesidad de ganar contra Inter Miami para seguir con vida en la Leagues Cup, destaca la unidad mental del plantel y advierte que no se enfocará exclusivamente en detener a Lionel Messi.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:32 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:06 AM.