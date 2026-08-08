Almeyda confía en que Rayados logrará la victoria ante Inter Miami en la Leagues Cup

El entrenador argentino Matías Almeyda tiene claro el objetivo de Rayados para el próximo sábado: ganar frente a Inter Miami en la Leagues Cup. El técnico señaló que el triunfo es indispensable para mantener vivas las esperanzas de avanzar en el torneo y que su equipo llega al encuentro con una mentalidad fuerte, psicológicamente preparada y unida.
“En el partido de mañana necesitamos el triunfo para seguir esperando un partido más por el tema de este pase. Así que, nada, nosotros mentalmente, psicológicamente, este grupo está muy bien. Veo un grupo muy unido, un grupo que me gusta entrenar, un grupo divertido, un grupo al que le dolió el otro día”, afirmó Almeyda.
El estratega también abordó la presencia de Lionel Messi, quien llega tras anotar un doblete, y dejó claro que su equipo no se obsesionará en detener al astro argentino. “Hay gente que, por más que la estudies, siempre resuelve, y por eso son diferentes. Pero ¿yo qué más puedo agregar a tanto talento? Nada. Yo confío plenamente en los futbolistas que entreno”, declaró.
Almeyda recordó la larga trayectoria de Messi, subrayando que, a lo largo de más de veinte años y mil partidos, los rivales han intentado sin éxito neutralizarlo. “¿Cuántos años hace que juega Messi? Veintitantos. En esos veintitantos años habrá jugado, ¿cuántos partidos? Más de mil. En esos mil partidos habrán dicho lo mismo. ¿Cuántos goles lleva? Casi mil. Digo, lo habrán estudiado, ¿no?”, comentó.
El técnico enfatizó que la prioridad será el juego colectivo de Rayados y no centrar la estrategia únicamente en Messi. “Entonces, digo que si tantos habrán estudiado mil veces un partido, no me voy a detener, no voy a hacer el número mil uno en detenerme solo ahí, a marcar a Messi, a ver cómo se mueve. Veremos. Algo haremos, obviamente. Pero más pensando en nuestro juego, en realidad”.
Para Almeyda, la misión está clara: confiar en sus futbolistas, competir con intensidad y conseguir la victoria que mantenga a Rayados con vida en la Leagues Cup.