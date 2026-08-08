Andy Reid contempla ausentar a Patrick Mahomes de la pretemporada de los Chiefs

El entrenador Andy Reid consideró este viernes que es poco probable que Patrick Mahomes participe en su debut de pretemporada contra los Los Angeles Rams la próxima semana, y planteó la opción de que el quarterback se ausente de los tres partidos de exhibición.
Mahomes, dos veces MVP de la NFL, se sometió a una cirugía en diciembre para reparar ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda. Aunque el proceso de rehabilitación avanzó más rápido de lo esperado, el médico que realizó la intervención, el Dr. Dan Cooper, autorizó su participación en prácticas sin restricciones a finales de julio.
Reid, sin embargo, señaló que la experiencia del mariscal de campo reduce la necesidad de minutos en la pretemporada y que la prioridad es preservar su salud para la temporada regular. "Tenemos gente nueva detrás de Mahomes que necesita trabajo. Cuantas más repeticiones tengan, mejor", afirmó el entrenador.
El cuerpo de quarterbacks de los Chiefs cuenta con el veterano Justin Fields, adquirido en un intercambio con los New York Jets, y con Garrett Nussmeier, seleccionado en la séptima ronda del draft de 2024. Ambos podrían beneficiarse de más tiempo en el campo mientras la nueva ofensiva se afina.
Mahomes, por su parte, expresó su deseo de recibir su primer golpe real en juego para confirmar su regreso completo al fútbol americano. La decisión final de Reid se tomará en los próximos días, considerando tanto la salud del jugador como la necesidad de desarrollar a los suplentes.