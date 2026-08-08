Andy Reid contempla ausentar a Patrick Mahomes de la pretemporada de los Chiefs

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El entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, evaluó la posibilidad de que el quarterback Patrick Mahomes no juegue en los tres partidos de exhibición, pese a su rápida recuperación tras la cirugía de rodilla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:18 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 06:45 AM.