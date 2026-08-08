Aremi Fuentes vuelve con fuerza y conquista dos platas para México en Santo Domingo 2026

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La halterófila mexicana Aremi Fuentes obtuvo plata en arranque (107 kg) y en envión (133 kg) en Santo Domingo, consolidando su regreso a la élite internacional y apuntando a París 2024.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:30 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 06:59 AM.