Aremi Fuentes vuelve con fuerza y conquista dos platas para México en Santo Domingo 2026

La halterófila mexicana Aremi Fuentes conquistó dos medallas de plata en la prueba de 77 kg en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana. Levantó 107 kg en arranque y 133 kg en envión, quedando segunda en ambas disciplinas.
La colombiana Mari Sánchez, subcampeona olímpica, se adjudicó el oro al registrar 108 kg en arranque y 140 kg en envión.
Este logro representa el primer gran éxito internacional de Fuentes tras su regreso a la competición, después de una etapa marcada por lesiones que la alejó de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. En 2023 participó en el Campeonato Panamericano, ubicándose en el sexto lugar en la categoría de 77 kg, y en el Campeonato Mundial quedó en la posición 11.
La atleta explicó que cada competencia le permite medir su progreso y adaptarse a la nueva categoría, ya que su medalla de bronce en Tokio 2020 la obtuvo en la categoría de hasta 76 kg, y posteriormente tuvo que subir a 81 kg por cambios de la Federación Internacional de Halterofilia.
Con la plata en Santo Domingo, Fuentes inicia un nuevo ciclo olímpico con la firme meta de clasificar a París 2024, reforzando la presencia de México en el podio internacional.