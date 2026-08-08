Atlas queda eliminado de la Leagues Cup 2026 tras perder 2-0 ante Charlotte

...

El Atlas fue eliminado de la Leagues Cup 2026 después de caer 2-0 contra Charlotte. El equipo mostró un nuevo esquema bajo Hernán Crespo, pero no logró concretar oportunidades y se despidió del torneo con la próxima jornada contra Cincinnati.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:31 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:05 AM.