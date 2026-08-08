Atlas queda eliminado de la Leagues Cup 2026 tras perder 2-0 ante Charlotte

Atlas se despidió de la Leagues Cup 2026 al caer 2-0 ante Charlotte, lo que lo dejó fuera del torneo con una fecha pendiente de la fase regular. El partido, disputado en la primera ronda, mostró un cambio táctico impulsado por el técnico argentino Hernán Crespo, quien alineó tres mediocampistas centrales para reforzar la posesión.
En el minuto 6, Edgar Zaldívar generó la primera alerta para el conjunto rojinegro, pero fue en el minuto 16 cuando Pepe Martín intentó abrir el marcador con un pase de Ryan Mmaee; la jugada fue anulada por fuera de juego previo. A pesar de la presión del Atlas en la primera mitad, Charlotte se mantuvo sólido y, tras un intento de Luis Esteves que terminó en esquina, el equipo visitante tomó el control del juego.
El segundo tiempo trajo la definición. En el minuto 67, Liel Abada se escapó y disparó contra el portero colombiano Camilo Vargas, quien logró contener el intento. Sin embargo, un error en la salida del guardameta permitió a Tyger Smalls recuperar el balón y asistir a Abada, quien anotó el 1-0. Tres minutos después, un nuevo contragolpe de Smalls culminó en el segundo tanto, sellando el 2-0 definitivo.
Con la eliminación, Atlas cerrará su participación el próximo martes contra Cincinnati, mientras el club busca consolidar la nueva filosofía de juego de Crespo antes de recibir a Tigres el 15 de agosto.