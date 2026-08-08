Columbus Crew vence 2-1 a Pachuca y lo deja al borde de la eliminación en la Leagues Cup

En un encuentro disputado el viernes en el estadio de Columbus, el Columbus Crew se impuso 2-1 al Club de Fútbol Pachuca, acercándose a la eliminación del torneo Leagues Cup que enfrenta a los mejores clubes de la Liga MX y la MLS.
El marcador se abrió en el minuto 19 cuando el español Brais Méndez, con una media chilena, anotó el primer gol del Crew. Apenas unos minutos después, el húngaro Daniel Gazdag amplió la ventaja al 2-0 tras una jugada que culminó en un potente disparo dentro del área rival.
Pachuca logró recortar distancias en el minuto 72 gracias al cabezazo del marroquí Oussama Idrissi, que puso el marcador 2-1 y avivó las esperanzas de un posible regreso. Sin embargo, dos minutos después, el argentino Sergio Damián Barreto recibió la segunda amonestación y fue expulsado, dejando al equipo sin opciones de remontada.
Esta derrota representa la segunda consecutiva de los Tuzos en la Leagues Cup; previamente habían perdido 1-0 ante el Cincinnati. Con el resultado actual, Pachuca se encuentra al borde de la eliminación, dependiendo de los resultados de los demás partidos del grupo.
El próximo enfrentamiento del Crew contra el Club América será transmitido en vivo por Apple TV, mientras que Pachuca deberá esperar la definición del grupo para conocer su destino en la competición.