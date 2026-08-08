Columbus Crew vence 2-1 a Pachuca y lo deja al borde de la eliminación en la Leagues Cup

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El equipo de la MLS derrotó al club mexicano en su visita a Ohio, con goles de Brais Méndez y Daniel Gazdag. Pachuca, tras su segunda derrota consecutiva, enfrenta la posible eliminación del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:32 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:08 AM.