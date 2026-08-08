DT de México explica los errores que le costaron el oro al Tri Sub‑23 contra Venezuela

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El entrenador Eduardo Arce analizó la derrota del Tri Sub‑23 en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, señalando desajustes en la transición, falta de volumen y actitud en la tanda de penales como factores clave.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 07:53 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:56 AM.