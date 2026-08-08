DT de México explica los errores que le costaron el oro al Tri Sub‑23 contra Venezuela

El director técnico de la Selección Mexicana Sub‑23, Eduardo Arce, ofreció su visión sobre la derrota del conjunto tricolor ante Venezuela en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México se quedó con la medalla de plata tras perder 3‑2 en la tanda de penales.
Arce reconoció el golpe que representa quedar a un paso del oro, pero defendió el esfuerzo de sus jugadores durante todo el torneo. «Siempre es muy jodido no poder darles el triunfo, pero el equipo se brindó a muerte», declaró, añadiendo que no tenía reclamos hacia los futbolistas, sino que el problema radicó en “desajustes en la transición”.
Según el entrenador, México tuvo el control del juego y generó oportunidades suficientes, pero no supo concretar la diferencia en los 90 minutos. «El partido lo perdemos en los 90. Ahí fue donde debimos crear el volumen y el juego», puntualizó.
El cuerpo técnico había identificado previamente que las transiciones venezolanas serían peligrosas. Sin embargo, dos fallas defensivas permitieron que el rival generara peligro y, finalmente, el empate 2‑2. «Necesitamos crecer en el manejo de esas transiciones. Las distracciones nos llevaron a sufrir dos contra‑ataques», explicó Arce.
En cuanto a la tanda de penales, el DT consideró que sus jugadores podrían haber afrontado el momento con mayor actitud. «Después no pudimos finiquitar lo que teníamos que finiquitar y, en los penales, faltó un poco más de actitud», señaló.
Arce descartó la idea de que México fuera claramente superior a Venezuela. Al contrario, elogió la entrega del rival: «Venezuela siempre está ahí, no los veo infinitamente superiores. Trabajaron con mucho esfuerzo y actitud, y eso a veces gana».
Con el torneo concluido, el entrenador instó a sus jugadores a procesar la derrota y a usarla como experiencia para su crecimiento futuro. «Ellos tienen que vivir este duelo. La derrota pesa mucho, pero es parte del proceso», concluyó.