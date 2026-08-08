México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

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La Selección Mexicana Sub‑20 superó 2‑1 a Canadá en semifinales del Premundial de Concacaf, garantizando su participación en el fútbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y clasificándose para la final contra Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:18 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:34 AM.