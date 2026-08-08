México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Sub‑20 logró una de sus victorias más importantes en el Premundial de Concacaf al derrotar 2‑1 a Canadá en la semifinal, asegurando así uno de los dos boletos disponibles para el fútbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El encuentro, disputado bajo alta exigencia, puso a México en una situación de desventaja tras el gol inicial de los canadienses. Sin embargo, el conjunto tricolor mostró gran capacidad de reacción: a los 30 minutos del segundo tiempo igualó el marcador y, minutos después, anotó el gol de la victoria que le permitió sellar su clasificación a la final del torneo.
Con este triunfo, México vuelve a la justa olímpica después de no lograr el pase para París 2024. La generación actual de futbolistas sub‑20 busca consolidarse en el ámbito internacional y retomar la tradición de éxitos olímpicos: la medalla de oro en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020.
El boleto olímpico ya está garantizado; Estados Unidos, como país anfitrión, también tiene su plaza asegurada. La final del Premundial de Concacaf, que enfrentará a México contra Estados Unidos, tendrá como principal objetivo definir al campeón regional, ya que ambos equipos ya cuentan con su participación en Los Ángeles 2028.
El torneo olímpico contará con 12 selecciones. Hasta el momento, sólo México y Estados Unidos han asegurado su lugar; los diez cupos restantes se decidirán en los procesos clasificatorios de Asia, Sudamérica, Europa, África y Oceanía.
El regreso a los Juegos Olímpicos representa un paso crucial para la nueva generación mexicana, que ahora tiene la oportunidad de construir su propio camino hacia el podio en Los Ángeles 2028.