FC Juárez se impone 3-1 a Vancouver Whitecaps y asegura su segunda victoria Leagues Cup 2026

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Los Bravos de Juárez remontaron un 0-1 en el BC Place y, con goles de Ettson Ayón, Óscar Estupiñán y Ricardinho, lograron una victoria 3-1 sobre los Vancouver Whitecaps, manteniéndose en la lucha por la segunda fase del torneo binacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:36 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:37 AM.