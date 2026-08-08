FC Juárez se impone 3-1 a Vancouver Whitecaps y asegura su segunda victoria Leagues Cup 2026

En la jornada de la Leagues Cup 2026, los Bravos de FC Juárez superaron a los Vancouver Whitecaps por 3-1, consolidando su segunda victoria consecutiva y manteniendo viva la esperanza de clasificar a la segunda fase del torneo.
El encuentro, disputado en el BC Place, comenzó con ventaja local. Al 11′, Jeevan Badwal recibió un pase de Edier Ocampo y, sin dificultad, batió a Sebastián Jurado, poniendo el 1-0 a favor de los canadienses. Sin embargo, la respuesta juarense no tardó: a los 34′, Ettson Ayón, asistido por Jairo Torres, anotó de cabeza tras un potente disparo, igualando el marcador (1‑1).
El segundo tiempo fue decisivo. A los 73′, Denzell García recuperó el balón y lo entregó a Óscar Estupiñán, quien definió con un potente disparo dentro del área, poniendo a Juárez 2‑1. La defensa de los Bravos aguantó los intentos de los Whitecaps y, en el tiempo de descuento (96′), Ricardinho aprovechó un saque de banda mal ejecutado por Vancouver y, desde fuera del área, venció al portero Isaac Boehmer, sellando el 3‑1 final.
Con esta victoria, FC Juárez suma tres puntos y se mantiene en la lucha por el boleto a la siguiente ronda, mientras que los Whitecaps, con dos derrotas consecutivas, quedan eliminados del torneo. El próximo desafío de los Bravos será contra Real Salt Lake, partido que definirá su pase a la fase final de la Leagues Cup.
El técnico interino Salvador Valero elogió la actitud de su equipo: “Mostramos carácter, supimos sufrir y revertimos el marcador con calidad. Seguiremos trabajando para alcanzar la segunda fase”.