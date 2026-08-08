Juez de Houston desestima cargo menor por posesión de arma contra James Harden

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El juez Alex Salgado del Condado de Harris retiró el cargo penal contra el escolta de los Cavaliers, James Harden, tras completar un programa de resolución alternativa que le permite evitar antecedentes penales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:36 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:38 AM.