Juez de Houston desestima cargo menor por posesión de arma contra James Harden

El juez Alex Salgado, del Tribunal Penal del Condado de Harris en Houston, desestimó el cargo menor por posesión de arma contra James Harden, escolta estelar de los Cleveland Cavaliers, después de que el jugador completara un programa de resolución alternativa. La decisión, tomada a solicitud de la oficina del fiscal de distrito, permite a Harden evitar una condena penal y los antecedentes que conlleva.
El 13 de junio de 2024, la policía arrestó a Harden en Houston al encontrar una pistola en su vehículo, lo que constituye bajo la legislación texana un delito menor de “arma a la vista” sin licencia, sancionable con hasta un año de cárcel y una multa de 4,000 dólares. Tras la detención, Harden ingresó al programa de resolución alternativa, que incluye servicio comunitario y otras condiciones que, de cumplirse, resultan en la anulación del proceso penal.
Los documentos judiciales no especifican los términos exactos del acuerdo, y ni la oficina del fiscal de distrito ni el abogado de Harden respondieron a los intentos de entrevista. Los Cavaliers tampoco emitieron comentarios al respecto.
Harden, de 36 años, concluyó su 17ª temporada en la NBA en mayo, tras una campaña en la que promedió 23.6 puntos por partido y jugó 70 de los 82 partidos de la temporada regular. A pesar de haber declinado una opción de 42.3 millones de dólares para la próxima temporada, el jugador busca un contrato más extenso y aún no se ha cerrado un nuevo acuerdo con los Cavaliers.
Con 11 selecciones al Juego de Estrellas, ocho nombramientos al All‑NBA y el premio al Jugador Más Valioso en 2017‑18, Harden sigue siendo una figura destacada del baloncesto, aunque su futuro contractual permanece incierto.