Barcelona va por Rodri, pero el Manchester City le pone un precio de 70 millones de euros

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El Manchester City ha descartado una propuesta inicial del Barcelona de 45 millones de euros por Rodrigo Hernández, exigiendo alrededor de 70 millones. Rodri, cuyo contrato expira en 2027 y se encuentra en rehabilitación por una lesión de espalda, prefiere trasladarse al club catalán, pero el City busca obtener la mayor cifra posible.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:34 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:16 AM.