Barcelona va por Rodri, pero el Manchester City le pone un precio de 70 millones de euros

Manchester City ha rechazado la primera oferta del Barcelona por el centrocampista español Rodrigo Hernández, conocida como Rodri, valorada en aproximadamente 45 millones de euros, según informó Sky Sports este viernes.
El club inglés, que cuenta con Rodri bajo contrato hasta 2027, ha puesto el precio de venta en torno a 70 millones de euros (cerca de 60 millones de libras), cifra que considera adecuada para un jugador que fue nombrado Balón de Oro del Mundial 2024 y que ha sido clave en la conquista de la Champions League y varias Premier League.
Rodri ha manifestado su deseo de fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a ceder sin una compensación que refleje su calidad y el valor de mercado. A pesar de la voluntad del futbolista, el club inglés ha intentado persuadirlo para que firme una extensión de contrato que le mantenga en el Etihad Stadium más allá de 2027.
El contexto del posible traspaso se complica por la reciente lesión de espalda que obligó a Rodri a someterse a una intervención quirúrgica, lo que lo mantiene en rehabilitación sin fecha estimada de regreso. La lesión se suma a los problemas físicos que ha sufrido en los últimos dos años, incluida una grave lesión de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024.
Con la marcha del técnico español Pep Guardiola y la llegada del nuevo entrenador italiano Enzo Maresca, el City parece estar dispuesto a negociar, aunque sin comprometer la voluntad del jugador. Mientras tanto, el club ha reforzado su plantilla con la contratación de Elliott Anderson por 116 millones de euros, la renovación de Mateo Kovačić y la exploración de la opción de fichar a Ayyoub Bouaddi, en caso de que Rodri se marche.