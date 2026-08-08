México hace historia: alcanza 400 medallas en Centroamericanos con oro en natación artística

En la jornada del sábado 8 de agosto, México hizo historia al alcanzar la cifra de 400 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, una marca inédita en la competencia regional. El hito se selló con la obtención de la medalla de oro en la disciplina de natación artística, donde el equipo mexicano presentó una rutina acrobática de alta dificultad, sincronización impecable y ejecución sobresaliente.
El equipo, integrado por Pamela Toscano, Diego Villalobos, Marla Arellano, Miranda Barrera, Itzamary González, Regina Alférez, Glenda Inzunza y Joana Jiménez, obtuvo 195.3274 puntos, superando ampliamente a la segunda colocada, Colombia, y dejando a Aruba con el bronce. La coreografía, inspirada en el jaguar, combinó acrobacias y elementos técnicos que convencieron a los jueces.
Durante los cuatro días de competencia, la delegación mexicana dominó la mayor parte de las pruebas, logrando presencia en los 11 podios de la natación artística, con ocho medallas de oro y tres de plata. Diego Villalobos destacó al sumar dos medallas individuales y una más en pareja con Joana Jiménez.
Colombia, principal rival, logró arrebatar tres oros a México, pero no impidió que el conjunto tricolor mantuviera el dominio general de la disciplina y culminara su participación con una cosecha histórica. El nuevo oro en Santo Domingo no solo amplió la cuenta de medallas, sino que marcó el momento en que México superó la barrera de las 400 preseas, consolidándose como la nación más exitosa de la edición.