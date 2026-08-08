México hace historia: alcanza 400 medallas en Centroamericanos con oro en natación artística

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El 8 de agosto de 2026 la delegación mexicana superó la barrera de las 400 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, convirtiéndose en la primera nación en lograrlo. El logro se consolidó con el oro en natación artística, donde el equipo tricolor destacó por su rutina acrobática inspirada en el jaguar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 12:07 PM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 12:22 PM.