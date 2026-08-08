México suma dos oros y una plata en natación artística en los Juegos Centroamericanos

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La delegación mexicana de natación artística obtuvo dos medallas de oro y una de plata en la jornada del viernes en Santo Domingo, destacando el dúo femenino Marla Arellano‑Itzamary González y el dúo mixto Joana Jiménez‑Diego Villalobos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:34 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:26 AM.