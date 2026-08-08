México suma dos oros y una plata en natación artística en los Juegos Centroamericanos

La delegación mexicana de natación artística cerró la jornada del viernes con una destacada cosecha de dos oros y una plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo.
Con estos resultados, México acumula siete medallas de oro y tres de bronce en la disciplina, y se prepara para disputar el oro en la prueba de Equipos – Acrobacias en la siguiente jornada.
El entusiasmo de las atletas – Pamela Toscano, Glenda Inzunza, Camila Argumedo, Regina Alférez, Joana Jiménez, Marla Arellano, Itzamary González y el reserva Diego Villalobos – se hizo notar tanto dentro como fuera del agua, consolidando a la natación artística mexicana como una de las protagonistas del evento.