Fallece Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

El Club Atlético Newell's Old Boys informó con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Andrés Messi, a los 68 años. La noticia llegó al futbolista una semana después de su incorporación al Inter Miami, tras el Mundial 2026.
A lo largo de más de dos décadas, Jorge negoció los contratos más relevantes de Lionel: el histórico pase al Barcelona, el polémico traspaso al Paris Saint‑Germain en 2021 y, más recientemente, el acuerdo con el Inter Miami de la MLS en 2024.
Varios excompañeros y dirigentes del Barcelona y del PSG también rindieron tributo, destacando su discreción y su capacidad para manejar los intereses de su hijo sin buscar protagonismo.