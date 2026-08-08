Fallece Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

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El Club Atlético Newell's Old Boys confirmó la muerte de Jorge Messi, de 68 años, en Rosario. Fue el principal arquitecto de la carrera del capitán argentino y su representante desde la mudanza a España hasta su último contrato con el Inter Miami.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 07:49 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:51 AM.