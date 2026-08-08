Pumas cae 2-0 ante FC Cincinnati y se despide de la Leagues Cup 2026

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Los auriazules fueron eliminados tras perder 2-0 contra FC Cincinnati, sumando dos derrotas, cinco goles en contra y ninguna anotada. Sebastián Córdova salió lesionado en camilla, mientras el equipo de Esteban Solari no logró revertir la situación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:34 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:17 AM.