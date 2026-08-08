Pumas cae 2-0 ante FC Cincinnati y se despide de la Leagues Cup 2026

El viernes 7 de Agosto de 2026, Pumas UNAM quedó oficialmente fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer 2-0 ante FC Cincinnati en el TQL Stadium. El partido, retrasado por una tormenta eléctrica, comenzó a las 18:27 hora de la Ciudad de México y se convirtió en una noche de frustración para los universitarios, que ya habían perdido su primer encuentro contra Charlotte.
Los auriazules mostraron voluntad, pero la falta de efectividad fue evidente. Rodrigo López, Juninho, Azuaje y Álvaro Angulo intentaron sin éxito generar peligro, mientras Coco Carrasquilla falló un tiro libre que el guardameta local detuvo. El primer gol llegó antes del descanso: Pavel Bucha, mediocampista checo de Cincinnati, aprovechó un espacio y anotó el 1-0.
En la segunda mitad, Esteban Solari realizó cambios tácticos, ingresando a Sebastián Córdova y Uriel Antuna, pero la ofensiva puma siguió sin concretar. Córdova, que entró al 64', tuvo que abandonar el campo en camilla por una posible lesión cuya gravedad aún se determina.
El intento de reacción culminó en el tiempo de descuento, cuando Kenji Mboma Dem selló el 2-0 al minuto 90+3, cerrando cualquier esperanza de empate. El triunfo marcó el gol número 100 del entrenador Pat Noonan con Cincinnati.
Con este resultado, Pumas suma dos derrotas, cinco goles recibidos y ninguno a favor en 180 minutos disputados. El equipo mexicano se despide de la Leagues Cup y se prepara para su último partido de la fase de grupos contra Columbus Crew, que será, en esencia, una despedida del torneo.
Queda pendiente el diagnóstico de la lesión de Sebastián Córdova y la evaluación de Esteban Solari sobre las carencias mostradas por su plantel, que deberá corregir antes de la siguiente temporada.