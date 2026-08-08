Tigres se mantiene vivo en la Leagues Cup 2026 tras ganar punto extra contra Minnesota United

Tigres volvió a empatar en la Leagues Cup 2026 y, gracias a una definición por penales, sumó el punto extra que lo mantiene con vida en el Grupo Milenio.
El partido contra Minnesota United terminó sin goles (0‑0) tras 90 minutos de juego equilibrado. En la primera mitad, Juan Brunetta abrió el marcador al minuto 5 con un remate que se estrelló en el travesaño, mientras que el portero Nahuel Guzmán realizó una atajada clave ante el cabezazo de Mamadou Dieng al 21'.
Un penalti concedido a los locales en el minuto 43 fue fallado por Joaquín Pereira, que estrelló su disparo en el travesaño. El segundo tiempo se mantuvo sin oportunidades claras; Diego Lainez disparó a esquina al 75' y el marcador siguió en cero.
Al término del tiempo reglamentario, la definición se decidió en la tanda de penales. Kelvin Yeboah falló dos intentos para Minnesota, mientras que Nahuel Guzmán volvió a ser protagonista al detener dos lanzamientos rivales. Diego Lainez anotó el penal que le dio a Tigres el punto extra, elevando su total a cuatro unidades en el grupo.
Con este resultado, Tigres se prepara para enfrentar al Vancouver Whitecaps el próximo martes, con la esperanza de seguir avanzando hacia los cuartos de final.