Tigres se mantiene vivo en la Leagues Cup 2026 tras ganar punto extra contra Minnesota United

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Los felinos empataron 0‑0 con Minnesota United y, tras una tanda de penales, obtuvieron el punto extra que les permite seguir en la competición. Nahuel Guzmán fue la figura al detener dos disparos, mientras Diego Lainez anotó el penal que selló la victoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:34 AM.
En Deportes y editada el 08/08/2026 07:29 AM.