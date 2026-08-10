América se impone 3-1 a Portland Timbers y lidera la Leagues Cup 2026

América demostró su poderío ofensivo y su profundidad de plantilla al vencer 3-1 a Portland Timbers este domingo en el Estadio Banorte, asegurando el primer lugar de la tabla general de la Leagues Cup 2026.
El técnico Guillermo Almada realizó cinco cambios respecto al partido contra San Diego, dando el pase a jugadores como Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinoza, Raphael Veiga y Alejandro Cárdenas. En la banca quedaron Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Erick Sánchez, Ícaro Da Conceição y Henry Martín; además debutó el refuerzo colombiano Óscar Perea.
El marcador se abrió a los cinco minutos cuando Brian Rodríguez, tras un tiro libre, disparó un derechazo que se incrustó en el ángulo superior derecho del arquero John Muse. El gol, calificado como “golazo”, puso a América con ventaja temprana.
Portland respondió al minuto 23 tras un error de Rodolfo Cota; el pase del arquero cayó en los pies de Kristoffer Velde, quien, tras varios rebotes, anotó el empate 1-1.
En la segunda mitad, el canterano del Toluca Isaías Violante amplió el marcador al 62′. Aprovechó un rebote del disparo de Brian Rodríguez que el guardameta neozelandés Finn Surman desvió al poste; Violante remató de forma violenta con la izquierda y marcó el segundo gol de América.
A los 82 minutos, Almada introdujo a Óscar Perea, quien, en su debut, anotó el tercer tanto. Un error de Surman dejó la pelota a la vista del delantero colombiano, que corrió desde su propia zona y definió al poste izquierdo de la portería estadounidense.
Con este triunfo, América acumula 6 puntos, 6 goles a favor y solo 2 en contra, liderando la tabla de equipos mexicanos. El próximo desafío será contra Austin FC en Texas, donde buscará mantener la racha invicta y la posición de cabeza en el torneo binacional.