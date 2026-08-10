América se impone 3-1 a Portland Timbers y lidera la Leagues Cup 2026

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El Club América ganó 3-1 ante Portland Timbers en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, tomó el liderato general y se consolida como serio candidato al título.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:52 AM.
En Deportes y editada el 10/08/2026 08:31 AM.