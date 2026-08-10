Cruz Azul vence a New York City FC y se acerca a la clasificación en la Leagues Cup 2026

En un encuentro vibrante en el Sports Illustrated Stadium, Cruz Azul se impuso 2-1 ante New York City FC, consolidando su segunda victoria consecutiva en la Leagues Cup 2026 y acercándose a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Los dirigidos por Joel Huiqui y Pascal Jansen iniciaron el partido con alta intensidad, intentando imponer sus ideas de juego. Tras varias oportunidades de gol para ambos equipos, la ventaja llegó para la Máquina gracias a una brillante combinación entre Erik Lira y Agustín Palavecino. Lira recuperó el balón, realizó un par de regates y asistió al argentino, quien definió con un elegante disparo para abrir el marcador (1‑0).
El gol de Palavecino despertó al New York FC, que respondió antes del descanso. En el minuto 45, el mediapunta Nicolás Fernández envió un servicio envenenado a Kevin Mier, encontrando a Max Murray, defensa central estadounidense, quien superó a Jesús Orozco Chiquete y empató 1‑1.
En la segunda mitad, Cruz Azul retomó el control del juego. A los 78 minutos, José Paradela, tras una jugada colectiva que involucró a Omar Campos y Charly Rodríguez, recibió un pase de Palavecino y disparó con contundencia. El balón tomó un desvío fortuito del zaguero James Sands, dejando sin reacción al guardameta Matt Freese y sellando el 2‑1 definitivo.
Con este resultado, Cruz Azul se perfila para asegurar su pase a los cuartos de final, donde enfrentará al Chicago Fire el 13 de agosto. Por su parte, New York FC deberá vencer a Necaxa el mismo día y depender de una combinación favorable para seguir en la competición.