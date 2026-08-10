Cruz Azul vence a New York City FC y se acerca a la clasificación en la Leagues Cup 2026

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Cruz Azul derrotó 2-1 a New York City FC en el Sports Illustrated Stadium, sumando su segunda victoria consecutiva y acercándose a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:48 AM.
En Deportes y editada el 10/08/2026 06:09 AM.