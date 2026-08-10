Eduardo Arce toma el mando del Tri rumbo a Los Ángeles 2028; Rafael Márquez queda fuera

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El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, anunció que Eduardo Arce continuará al frente del equipo olímpico, descartando a Rafael Márquez para la justa de Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:50 AM.
En Deportes y editada el 10/08/2026 08:24 AM.