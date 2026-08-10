Eduardo Arce toma el mando del Tri rumbo a Los Ángeles 2028; Rafael Márquez queda fuera

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó que Eduardo Arce será el director técnico de la Selección Mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La decisión, anunciada por el presidente ejecutivo Ivar Sisniega al término del partido México‑Estados Unidos en la final del Premundial Sub‑20 de la Concacaf, descarta la posibilidad de que Rafael Márquez ocupe ese cargo.
Sisniega explicó que la continuidad de Arce ya estaba contemplada dentro del proyecto de la FMF, pues el técnico ha trabajado con la misma generación de jugadores que disputó la Copa del Mundo Sub‑20 en Chile y que ahora se prepara para el Mundial 2027 y la fase olímpica. "El plan desde el principio es que él trabaje con el grupo desde la siguiente fecha FIFA", señaló el dirigente.
El entrenador continuará con jóvenes como Abel Vargas y Gil Mora, quienes ya dieron el salto a la selección mayor y podrían integrarse al plantel olímpico. Además, Sisniega indicó que, aunque habrá coordinación estrecha con el grupo dirigido por Rafael Márquez, cada conjunto mantendrá una dirección técnica independiente.
La definición se dio en medio de críticas al desempeño de Arce en la Sub‑23, donde México obtuvo la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Sin embargo, la FMF confía en la estabilidad del proyecto y en la experiencia del técnico para guiar al Tricolor hacia el podio olímpico.