Insólito festejo: Jacy Maranhão cae por las escaleras tras celebrar un gol que luego fue anulado

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Jacy Maranhão, defensa y capitán del Coritiba, se accidentó al intentar saltar la valla del estadio y cayó por el túnel de vestuarios; el gol fue anulado por fuera de juego y el jugador fue sustituido por molestias físicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:51 AM.
En Deportes y editada el 10/08/2026 08:39 AM.