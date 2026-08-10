Insólito festejo: Jacy Maranhão cae por las escaleras tras celebrar un gol que luego fue anulado

El defensa y capitán del Coritiba, Jacy Maranhão, sufrió una caída en el túnel de vestuarios del Estadio Couto Pereira mientras celebraba un gol contra Chapecoense en la 22ª jornada del Campeonato Brasileño de fútbol. El incidente ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo, cuando el zaguero anotó de cabeza para poner el marcador 2-0 a favor de su equipo.
Entusiasmado, Jacy tomó el balón, lo ocultó bajo la camiseta y se dirigió a la zona de la grada para festejar con la afición. Al intentar sobrepasar la valla publicitaria, no advirtió que la entrada al túnel de vestuarios estaba abierta. Tropezó y descendió por las escaleras, generando gran preocupación entre sus compañeros y el público presente.
A pesar del golpe, el jugador logró ponerse de pie y, arrodillado, completó la celebración frente a la hinchada antes de recibir atención médica. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada del propio defensor.
Debido a las molestias derivadas de la caída, Jacy fue sustituido a los dos minutos del tiempo complementario del primer tiempo. En declaraciones posteriores, aseguró estar bien: "Los defensas no solemos hacer muchos goles y me emocioné. Me olvidé de que el foso estaba abierto y solo me di cuenta cuando ya había saltado. Se me torció un poco el pie, estoy algo dolorido, pero estoy bien".
El acceso al túnel suele permanecer cerrado durante el juego y solo se abre al finalizar cada tiempo; en este caso, la apertura anticipada facilitó el accidente. Jacy Maranhão, de 29 años y 1.92 m de estatura, es uno de los líderes del Coritiba y está en su segunda temporada con el club, además de su primera experiencia en la Serie A brasileña. El Coritiba concluyó el encuentro con victoria 2-1.