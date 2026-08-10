Omar Artan dirigirá la Supercopa de Europa tras veto en el Mundial

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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, vetado por EE. UU. para el Mundial, será el encargado de pitar la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa en Salzburgo. Con 34 años, será el primer árbitro no europeo en dirigir este torneo continental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 02:17 PM.
En Deportes y editada el 10/08/2026 02:51 PM.