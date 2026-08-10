Roony Bardghji enciende las alarmas en Barcelona tras lesionarse nuevamente la rodilla

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El extremo sueco del Barcelona, Roony Bardghji, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante la sesión matutina en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, lo que obligó a su salida del entrenamiento y a la postergación de un comunicado oficial del club hasta el martes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 02:45 PM.
En Deportes y editada el 10/08/2026 12:17 PM.