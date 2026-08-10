Roony Bardghji enciende las alarmas en Barcelona tras lesionarse nuevamente la rodilla

El Barcelona confirmó que su extremo Roony Bardghji, de 20 años, se lesionó la rodilla derecha durante el entrenamiento del lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La lesión obligó al jugador a abandonar la sesión y el club no emitirá un comunicado oficial hasta el martes, cuando se conozca el alcance exacto de la lesión y el tratamiento a seguir, siempre y cuando el futbolista dé su consentimiento.
Esta no es la primera vez que Bardghji enfrenta problemas en la rodilla. Antes de su fichaje por el club catalán en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión que lo mantuvo 10 meses fuera de acción. La lesión actual se produce en un contexto en el que el jugador no figuraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada, y el club estaba explorando una posible salida. Por ello, Bardghji no participó en el triangular amistoso del sábado contra Nottingham Forest y Udinese.
El entrenamiento contó también con la presencia del inglés Anthony Gordon y de los campeones del mundo Eric García y Joan García, quienes se incorporaron de forma anticipada al trabajo. Además, participaron jugadores del Barça Atlètic y del sector formativo como Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Iker Rodríguez y Áron Yaakobishvili.
El francés Jules Koundé se incorporará al trabajo el martes, mientras que Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Pedri están citados para el miércoles, al igual que Ferran Torres, cuyo traspaso sigue en negociación entre Barcelona y PSG. Hansi Flick ha programado jornadas de doble sesión el miércoles y jueves para intensificar el entrenamiento antes del amistoso del domingo contra el Basilea en el Sankt Jakob-Park.