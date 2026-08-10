Fuerte choque en el fútbol: UEFA, AFC y Concacaf acusan a FIFA de romper la confianza

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Las tres confederaciones publicaron una carta abierta denunciando a la FIFA por intentar crear una filial para comercializar la Copa del Mundo sin la debida consulta, calificándola de “engaño” y pidiendo integridad y respeto a la unidad del fútbol.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 10/08/2026 09:07 AM.