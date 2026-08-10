Fuerte choque en el fútbol: UEFA, AFC y Concacaf acusan a FIFA de romper la confianza

UEFA, AFC y CONCACAF emitieron este lunes una carta abierta dirigida a la "familia del fútbol" en la que acusan a la FIFA de haber roto la confianza mediante un "engaño" al intentar crear una filial para comercializar la Copa del Mundo sin la participación adecuada de las federaciones miembro.
El documento, firmado por los presidentes y secretarios generales de las tres confederaciones —Aleksander Ceferin y Theodore Theodoridis (UEFA), Victor Montaglian y Philippe Moggio (CONCACAF), y Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John (AFC)—, subraya que la cuestión no se trata de dinero ni de perder apoyos, sino de la integridad del fútbol y de quienes lo dirigen.
Según los firmantes, la reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro, en la que se anunciaba la venta de una participación de la Copa del Mundo, constituye un "error de juicio". Señalan que la propuesta se presentó en un plazo muy ajustado, sin una consulta significativa y con una fecha límite que impidió a las federaciones examinar adecuadamente los términos, lo que calificarían como un diseño destinado a limitar el escrutinio.
Las confederaciones acusan a la FIFA de violar la confianza de las instituciones a las que está llamada a servir y critican que la revisión del informe que se presentará al Consejo de la FIFA no haya sido realizada por un tercero totalmente independiente. Además, rechazan la representación de un solo cargo electo en la reciente reunión de la dirección celebrada en Marruecos.
Como conclusión, solicitan respeto a la unidad del fútbol y a sus dirigentes, exigiendo que sirvan al deporte y no pretendan mandarlo. La carta completa está disponible en la cuenta oficial de la FIFA y en los canales de comunicación de las tres confederaciones.