Atlante incorpora al portero Jordan García como reemplazo de David Ospina

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El club mexicano anunció la llegada del guardameta colombiano Jordan García, procedente del León, para cubrir la baja de David Ospina por lesión en el codo, mientras el equipo mantiene buen desempeño en Liga MX y Leagues Cup.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 09:42 AM.