Atlante incorpora al portero Jordan García como reemplazo de David Ospina

El Atlante comunicó oficialmente la incorporación del portero colombiano Jordan García, quien llega procedente del Club León para reforzar la portería azulgrana tras la lesión del experimentado guardameta David Ospina. La lesión en el codo derecho de Ospina, que ha impedido su debut y lo obligó a regresar a Colombia para evaluaciones médicas, dejó al plantel sin una opción clara entre los palos.
Jordan García, nacido en El Retén, Magdalena, cuenta con experiencia internacional y conocimiento de la Liga MX gracias a su paso por el León. Destacó por su seguridad en el juego aéreo y sus reflejos, atributos que el club resaltó en el comunicado difundido en sus redes sociales: “Con seguridad en el juego aéreo y grandes reflejos, Jordan llega a la capital listo para defender nuestros colores”.
El guardameta ya se encuentra entrenando con el resto del plantel, compitiendo por el puesto titular junto a Óscar Jiménez, quien ha sido el encargado de la portería en los primeros partidos de la temporada en Liga MX y Leagues Cup. La llegada de García aumenta la competencia en una zona que el técnico Miguel Herrera ha buscado fortalecer.
García desarrolló parte de su carrera en Fortaleza CEIF de Colombia, donde se consolidó como uno de los guardametas jóvenes con mayor proyección y ganó el campeonato de cierre 2023. A nivel internacional, formó parte de las categorías juveniles de la selección colombiana, destacándose en la Copa Mundial Sub‑20 de Chile 2025, donde el equipo quedó en tercer lugar.
El auxiliar técnico Álvaro Galindo insinuó que la incorporación de Jordan podría estar vinculada a la situación de Ospina: “García ya está incorporado al equipo; yo me imagino que si Jordan está acá es que Ospina ya no viene”. Sin embargo, el club no ha hecho oficial la salida del guardameta colombiano, y persisten rumores sobre un posible retiro, aunque no hay confirmación.
En el torneo de Liga MX, los Potros de Hierro suman cuatro puntos en tres jornadas, con una victoria sobre Cruz Azul y un empate frente al América, resultados que reflejan la experiencia de Miguel Herrera en el banquillo. En la Leagues Cup, el Atlante registra una victoria y una derrota, y aún necesita una goleada ante Minnesota United para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.