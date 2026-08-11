Blue Demon Jr. anuncia su retiro en 2027 tras 41 años de lucha: prepara su ‘Last Tour’

Blue Demon Jr., ícono de la lucha libre mexicana y heredero del legendario Blue Demon (Q.E.P.D.), confirmó que su última gira – Last Tour – recorrerá México y el extranjero antes de colgar las botas en 2027. En una entrevista exclusiva, el luchador explicó que la decisión de retirarse llega “a tiempo”, como la que tomó de niño al iniciar su carrera, y que ahora, como adulto, debe pensar en su familia y en su legado.
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