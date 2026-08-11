Blue Demon Jr. anuncia su retiro en 2027 tras 41 años de lucha: prepara su ‘Last Tour’

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Después de 41 años de carrera, Blue Demon Jr. anuncia su retiro definitivo, reafirma que su identidad seguirá oculta y revela sus planes futuros, entre conferencias motivacionales, una escuela de lucha y un posible documental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:47 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 10:02 AM.