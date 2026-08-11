Conmebol suspende partidos en Colombia tras terremoto de 7.4 que deja 111 muertos

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La Confederación Sudamericana de Fútbol canceló los encuentros de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana programados en Colombia, como medida de solidaridad y seguridad tras el terremoto que dejó al menos 111 fallecidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 09:02 AM.