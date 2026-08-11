Conmebol suspende partidos en Colombia tras terremoto de 7.4 que deja 111 muertos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes la suspensión de los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que se disputarían en Colombia durante la presente semana, a raíz del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte del país suramericano y que ha cobrado al menos 111 vidas.
En un comunicado oficial, la Conmebol expresó su "más profunda solidaridad con el pueblo colombiano" y explicó que la decisión responde a la necesidad de "preservar la seguridad de todos" y de rendir "respeto por las víctimas" del sismo.
El encuentro de octavos de final de la Copa Libertadores entre el Deportes Tolima (Colombia) y el Independiente del Valle (Ecuador), programado para el martes 11 de agosto a las 19:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, quedó suspendido indefinidamente.
De igual forma, el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe (Colombia) y River Plate (Argentina), previsto para el miércoles 12 de agosto a las 19:30 horas locales (00:30 GMT del jueves) en el Estadio Nemesio Camacho "El Campín" de Bogotá, también fue cancelado temporalmente.
La Conmebol indicó que próximamente se brindará información sobre la reprogramación de ambos encuentros, una vez que la situación de "desastre nacional" declarada por el Gobierno colombiano permita retomar las actividades deportivas con garantías de seguridad.
El sismo se sintió en varias ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, así como en naciones vecinas como Ecuador, Panamá y Venezuela, intensificando la magnitud de la emergencia humanitaria.