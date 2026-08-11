Gattuso enfría llegada de Santiago Giménez a Lazio: “No estoy acostumbrado a convencer jugadores”

En una declaración que ha resonado en el mercado de fichajes europeo, Gennaro Gattuso dejó clara su postura frente a la posible incorporación de Santiago Giménez a la SS Lazio. "¿Giménez? Aquí debe venir gente que tenga ganas de venir. Yo no estoy acostumbrado a convencer a los jugadores. En el fútbol no se puede prometer nada. Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que necesitamos este año. De lo contrario es inútil", afirmó el entrenador italiano, subrayando que el club romano solo aceptará a jugadores con compromiso absoluto desde el primer día.
La contundente postura de Gattuso ha enfriado las negociaciones entre la directiva de la Lazio y el entorno del delantero mexicano, quien recientemente fue convocado para el Mundial 2026 con la Selección Nacional. A pesar del interés mediático y de la supuesta intención del club romano de reforzar su ataque, el técnico ha descartado cualquier intento de persuasión individual o de ofrecer garantías que mitiguen la duda del jugador.
Giménez, quien llegó al AC Milan procedente del Feyenoord por cerca de 35 millones de dólares, no logró consolidarse como titular en el conjunto italiano y ha sido objeto de varias ofertas. El club milanista ha puesto a la venta al delantero por aproximadamente 27 millones de dólares, despertando el interés de la Lazio, el FC Porto y el Fenerbahçe. Sin embargo, la reciente ventaja del Porto en las conversaciones se debe a la intervención directa de su entrenador, Francesco Farioli, quien le prometió al mexicano un rol protagónico en su esquema táctico.
Según fuentes europeas, Giménez habría aceptado la propuesta del FC Porto y solo está pendiente de cerrar los términos financieros entre Milan y el club portugués. El delantero, de 25 años, busca recuperar su nivel físico tras una molestia durante la fase de grupos del Mundial 2026 contra Inglaterra, y considera crucial obtener minutos de calidad para asegurar su puesto en la convocatoria nacional de cara a futuros torneos continentales.
La decisión de Gattuso refleja una declaración de principios sobre la identidad que quiere imprimir a la Lazio en la nueva campaña: disciplina, ambición y ausencia de dudas. Mientras tanto, el futuro de Santiago Giménez parece orientarse hacia el Dragón, donde espera reencontrar el olfato goleador que lo catapultó a la escena europea durante su paso por el Feyenoord.