Gattuso enfría llegada de Santiago Giménez a Lazio: “No estoy acostumbrado a convencer jugadores”

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El técnico de la SS Lazio, Gennaro Gattuso, descartó la llegada del delantero mexicano Santiago Giménez, insistiendo en que solo aceptará a futbolistas que demuestren total compromiso. Mientras tanto, el FC Porto se perfila como la nueva opción del atacante tras la falta de acuerdo con la capital italiana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 12:35 PM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 12:58 PM.