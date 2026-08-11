Gilberto Mora sigue la jugada descalzo y se vuelve viral en la Leagues Cup

Gilberto Mora, la joya mexicana del fútbol, protagonizó uno de los momentos más virales de la Leagues Cup 2026 al perder su zapato derecho y continuar la jugada descalzo. El video, captado por la transmisión y rápidamente difundido en redes sociales, muestra al mediocampista tomando el calzado con la mano y, sin detenerse, distribuir el balón antes de que el árbitro notara la ausencia del tacón.
El incidente ocurrió en el encuentro entre San Diego FC y los Xolos de Tijuana, que terminó 1-0 a favor del equipo estadounidense, sellando la eliminación de los Xolos de la fase de grupos. A pesar de la falta de tiempo para volver a calzarse, Mora logró participar en la jugada y, en la siguiente acción, recuperó su zapato antes de reanudar el juego.
Las reacciones en línea fueron mixtas: mientras muchos aficionados elogiaron la rapidez y el compromiso del jugador, otros cuestionaron la prudencia de seguir jugando sin calzado, advirtiendo sobre el riesgo de lesiones.
El episodio se sumó al creciente descontento de los técnicos mexicanos con el formato de la Leagues Cup. Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos, denunció que el torneo se ha convertido en una "carnicería física" debido a los extensos viajes y la falta de partidos en territorio propio, lo que penaliza a los clubes de la Liga MX frente a sus rivales de la MLS.
Con la salida de Tijuana, siete equipos mexicanos (Pumas, Atlas, Pachuca, Puebla, Querétaro, Necaxa y Atlético San Luis) ya están eliminados, lo que intensifica el debate sobre la viabilidad del certamen y la necesidad de ajustar su logística para proteger la salud de los futbolistas.