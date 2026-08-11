Gilberto Mora sigue la jugada descalzo y se vuelve viral en la Leagues Cup

...

Durante el partido entre San Diego FC y Xolos, Gilberto Mora perdió el zapato y siguió la jugada descalzo, generando un video que se viralizó en redes. El episodio avivó la polémica sobre el agotamiento físico que implica la Leagues Cup, tema que también criticó el técnico Sebastián Abreu tras la eliminación de Xolos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 10:08 AM.