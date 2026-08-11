Iga Świątek avanza a semifinales en Toronto tras aplastar a Diana Shnaider

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La número ocho del ranking mundial, Iga Świątek, superó a la rusa Diana Shnaider 6-2, 6-1 y se clasificó para las semifinales del WTA 1000 de Toronto, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre Ekaterina Alexandrova y Elina Svitolina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 09:08 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 09:30 AM.