Iga Świątek avanza a semifinales en Toronto tras aplastar a Diana Shnaider

La polaca Iga Świątek, octava en el ranking mundial femenino, dio un paso más hacia el título del WTA 1000 de Toronto al derrotar en dos sets a la rusa Diana Shnaider (6‑2, 6‑1) este lunes. El encuentro, que duró poco más de una hora, mostró a Świątek en un nivel de juego que ella misma describió como “muy sólido” y “por encima de lo que había presentado en la temporada”.
Desde el inicio, la polaca tomó el control del ritmo, explotando su potente derecha para desplazar a Shnaider de un lado a otro de la pista. La rusa, que jugó con una protección en la rodilla derecha, mostró claras dificultades de desplazamiento, lo que le impidió responder al agresivo juego de la número ocho del mundo.
El primer set se cerró en apenas 30 minutos a favor de Świątek, quien mantuvo la presión desde el fondo y no permitió que Shnaider encontrara su ritmo. En el segundo set, la polaca continuó dominando, manteniendo la iniciativa y cerrando también en media hora.
Con la victoria, Świątek amplía a 2‑0 su historial contra Shnaider, tras haberla vencido en los octavos de final de Madrid 2025. La polaca, con seis títulos de Grand Slam en su palmarés, busca su vigésimo sexto título del circuito y el primero desde su triunfo en Seúl en septiembre pasado, donde conquistó su última final.
En la otra mitad del cuadro, la semifinal se decidirá entre la rusa Ekaterina Alexandrova, quien eliminó a la número uno mundial Aryna Sabalenka, y la ucraniana Elina Svitolina, novena favorita del torneo. El duelo se jugará esta noche.
“Estuve muy sólida, golpeé muy bien. He jugado, quizá, en un nivel en el que no venía jugando en esta temporada”, declaró Świątek tras el partido.