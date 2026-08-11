FIFA y estrellas del fútbol se solidarizan con Colombia tras terremoto que deja 234 muertos

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El presidente de la FIFA manifestó su solidaridad con los colombianos tras el sismo de magnitud 7.4 que dejó al menos 234 fallecidos, y varios clubes internacionales también expresaron su apoyo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 02:28 PM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 02:38 PM.