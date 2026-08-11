FIFA y estrellas del fútbol se solidarizan con Colombia tras terremoto que deja 234 muertos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se sumó este martes a la cadena de manifestaciones de solidaridad del mundo del fútbol con Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país la víspera, dejando un saldo provisional de 234 muertos y cientos de heridos.
En un mensaje publicado en sus redes oficiales, Infantino expresó: "En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos".
El sismo tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y sus efectos más devastadores se concentraron en viviendas y estructuras de la zona del Pacífico y el Eje Cafetero. La capital del Valle del Cauca, Cali, registró 95 fallecidos; Infantino había estado en la ciudad el fin de semana para asistir a la toma de posesión del presidente colombiano, Gustavo Petro.
La comunidad futbolística internacional también se pronunció. Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, publicó un mensaje de condolencias; el Real Madrid, el Bayern Múnich y el club brasileño Chapecoense emitieron comunicados de apoyo. Otros clubes que expresaron su solidaridad fueron el Paris Saint‑Germain, Tottenham Hotspur, Chelsea, Athletic de Bilbao, Vasco da Gama, Corinthians y Palmeiras.
Palmeiras, a través de su extremo colombiano Jhon Arias, anunció el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a Quibdó, capital del Chocó, zona más afectada por el sismo.
Las autoridades colombianas continúan trabajando en los rescates y en la evaluación de los daños, mientras la comunidad futbolística mantiene su compromiso de acompañar al país en la fase de recuperación.