Jhon Arias envía avión con ayuda médica a Quibdó tras devastador terremoto en Colombia

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El futbolista colombiano Jhon Arias, junto a su esposa Alejandra Ayala, envió un avión cargado de equipos médicos y personal de salud a Quibdó, epicentro del sismo que dejó al menos 169 fallecidos y devastó miles de viviendas en el Chocó.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 10:36 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 02:15 PM.