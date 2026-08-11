Jhon Arias envía avión con ayuda médica a Quibdó tras devastador terremoto en Colombia

El futbolista colombiano Jhon Arias, de 28 años, anunció el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, zona donde se registró el epicentro del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país la víspera. El sismo, registrado a las 07:34 hora local (12:34 GMT) por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su foco en el municipio de San José del Palmar, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó al menos 169 fallecimientos en todo el territorio, con 14 de ellos en el Chocó.
En un video publicado en sus redes sociales, Arias y su esposa, Alejandra Ayala, también oriunda de Quibdó, expresaron su solidaridad con las familias afectadas y lamentaron los graves destrozos de viviendas que dejaron a miles de personas sin techo. La pareja informó que se habilitaron dos cuentas bancarias —una en Colombia y otra en Brasil— para recibir donaciones y financiar la ayuda humanitaria.
El deportista hizo un llamado a sus seguidores para que mantengan la unidad y el apoyo frente a la tragedia, subrayando la vulnerabilidad del Chocó, uno de los departamentos más pobres y olvidados de Colombia. La iniciativa de Arias busca cubrir necesidades urgentes de atención médica, suministros y apoyo logístico en una región que enfrenta dificultades estructurales para responder a desastres de esta magnitud.
Autoridades locales y nacionales continúan evaluando los daños y coordinando esfuerzos de rescate y reconstrucción, mientras la comunidad internacional ofrece asistencia. La acción de Arias representa una de las múltiples respuestas solidarias que se han movilizado para atender a los damnificados del terremoto.