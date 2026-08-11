Luis Enrique evita hablar de Ferran Torres y pone el foco en el nuevo reto del PSG

El entrenador español del París Saint‑Germain, Luis Enrique, rechazó cualquier comentario sobre el mercado de fichajes y, de manera específica, sobre la posible llegada de Ferrán Torres, delantero del Barcelona, al actual campeón de la Champions League. En una rueda de prensa, el técnico explicó que no desea hablar de jugadores de forma individual, pues considera que "es peligroso" y podría generar expectativas erróneas.
En su intervención, Enrique también lamentó la escasa preparación de algunos de sus futbolistas, quienes no han tenido tiempo suficiente para entrenar después del Mundial. Aseguró que, a pesar de la falta de tiempo, el plantel está motivado y no necesita estímulos externos para rendir al máximo.
El entrenador recordó la historia del fútbol español, citando a Luis Aragonés y al Barcelona de Pep Guardiola como pioneros de un estilo de juego atractivo que ha llevado al país a la élite mundial. "Hace varios años que el fútbol español está en el nivel más alto. Con esta segunda estrella, espero que sea el comienzo de muchos éxitos para la selección y para el fútbol español", afirmó.
Respecto a los objetivos del PSG, Enrique subrayó la ambición del club de conseguir un tercer título consecutivo de Champions League, un logro que solo ha alcanzado el Real Madrid en la era moderna. "Hemos marcado objetivos muy ambiciosos desde el principio y vamos a seguir así. Es un momento diferente y ahora todo el mundo piensa que aún podemos ganar. Pero es la teoría, hay que demostrarlo en el campo", declaró.
El técnico también evitó comentar sobre la situación global del fútbol y la gestión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manteniéndose enfocado en la preparación y la mentalidad del equipo para la nueva temporada.