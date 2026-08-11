Luis Enrique evita hablar de Ferran Torres y pone el foco en el nuevo reto del PSG

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El técnico del París Saint‑Germain, Luis Enrique, se negó a hablar del mercado y, en particular, del posible traspaso de Ferrán Torres del Barcelona al club francés. Señaló la escasa preparación de algunos jugadores tras el Mundial y reiteró los ambiciosos objetivos del PSG en la Champions League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 04:45 PM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 02:50 PM.