Leagues Cup 2026: ocho equipos mexicanos buscan los cuatro boletos a cuartos de final

La Leagues Cup 2026 avanza a su recta final y, tras la jornada tres, solo ocho escuadras mexicanas siguen con posibilidades de alcanzar los cuartos de final, donde se enfrentarán a los cuatro equipos clasificados de la Major League Soccer.
Los ocho clubes que continúan en la contienda son: Club América, FC Juárez, Cruz Azul, Club León, Tigres UANL, Toluca, Monterrey y Atlante. Cada uno necesita cumplir condiciones específicas para asegurar uno de los cuatro boletos disponibles para la siguiente fase.