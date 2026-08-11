Leagues Cup 2026: ocho equipos mexicanos buscan los cuatro boletos a cuartos de final

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A una fecha de cerrar la fase de grupos, ocho clubes de la Liga MX mantienen la esperanza de clasificar a los cuartos de final del torneo binacional contra la MLS, mientras diez ya quedan fuera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 04:55 PM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 02:41 PM.