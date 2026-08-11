México va por 10 medallas en Los Ángeles 2028: CONADE revela deportes y atletas clave

Durante el acto de abanderamiento de la selección de Flag Football, Rommel Pacheco, director general de la CONADE, reiteró la meta institucional de superar el récord histórico de nueve medallas olímpicas, alcanzado en México 1968, y anunció un pronóstico de al menos diez preseas para Los Ángeles 2028.
El directivo destacó los resultados positivos obtenidos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana, los cuales, según él, constituyen una base sólida para el próximo ciclo olímpico. Subrayó que, para lograr la meta, México debe incrementar el número de atletas clasificados respecto a la delegación que asistió a París 2024, apuntando a participar en aproximadamente 30 finales olímpicas, es decir, colocar a deportistas entre los ocho primeros puestos de sus disciplinas.
Pacheco explicó que el primer paso es maximizar la clasificación de atletas, aprovechando plazas ya aseguradas en los Juegos Panamericanos y los próximos campamentos, viajes y competencias que servirán de clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, evento que otorga pases olímpicos.
La estrategia incluye también la participación en Copas Mundiales y la atracción de eventos que repartan puntos selectivos o sean preolímpicos, con la lógica de “pronosticar 30 para obtener 10”. Según el exclavadista, la lista de deportes con mayor probabilidad de medalla incluye Flag Football femenino, clavados, tiro con arco, ciclismo, remo, fútbol y taekwondo.
Entre los candidatos a medalla, Pacheco señaló a la selección femenil de Flag Football, líder del ranking mundial; a Osmar Olvera, con posibilidades en clavados sincronizados e individuales; a Uziel Muñoz, medallista mundial en impulso de bala; a Alegna González, consistentemente entre los cinco mejores en marcha; y a Maya Becerra y el equipo femenino de tiro con arco. También mencionó a Yareli Acevedo (ciclismo) y Kenia Lechuga (remo) como potenciales medallistas.
Con estos elementos, el director general de la CONADE considera realista la proyección de diez medallas para México en Los Ángeles 2028, siempre y cuando se logre la clasificación de la mayor cantidad posible de atletas y se mantenga el desempeño competitivo en los eventos internacionales.