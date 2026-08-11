México va por 10 medallas en Los Ángeles 2028: CONADE revela deportes y atletas clave

...

El director general de la CONADE, Rommel Pacheco, anunció que México aspira a al menos diez medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, basándose en los resultados de los Centroamericanos 2026 y una estrategia de clasificación amplia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:59 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 09:53 AM.