Ronald Araújo se despide del Barcelona y se incorpora cedido al Liverpool

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El defensa uruguayo del Barcelona, Ronald Araújo, jugará la próxima temporada en el Liverpool bajo una cesión con opción de compra de 55 millones de euros, tras una reunión con Hansi Flick que confirmó la falta de protagonismo en la campaña 2024‑25.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 11/08/2026 09:29 AM.