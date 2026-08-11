Ronald Araújo se despide del Barcelona y se incorpora cedido al Liverpool

Barcelona y Liverpool acordaron la cesión de Ronald Araújo hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de compra de 55 millones de euros al término del préstamo. El zaguero de 27 años, cuyo contrato con el club catalán se extiende hasta 2031, voló a Inglaterra el domingo para someterse a la revisión médica correspondiente.
En una reunión con el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, Araújo fue informado de que la próxima temporada no contaría con el protagonismo que él deseaba. Flick lamentó la salida del defensor, calificándola de "pena" por no poder incluirlo en el proyecto del equipo.
El defensa uruguayo, que llegó al Barça B en 2018 procedente del Boston River y debutó con el primer equipo en la temporada 2020‑21, se había consolidado como pieza clave de la zaga gracias a su potencia física, juego aéreo y capacidad de corrección. Sin embargo, en los últimos años perdió protagonismo por lesiones y problemas de salud mental, lo que redujo su tiempo de juego.
En declaraciones al Liverpool, Araújo expresó su entusiasmo por integrar "un gran club con tanta historia" y describió la mudanza a Anfield como "ideal" y "necesaria" para su carrera. El equipo inglés, dirigido por Andoni Iraola, busca reforzar su defensa tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid y la lesión de Joe Gomez, que dejó a Virgil van Dijk como único central sano.
Con la partida de Araújo, el Barcelona cuenta ahora con Pau Cubarsí, Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín y el lateral Jules Koundé como opciones centrales, mientras que el filial Álvaro Cortés también llama la atención del técnico.