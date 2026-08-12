Almeyda advierte: “Me daría mucha bronca” si Rayados cae en la Leagues Cup

Tras el empate 1-1 contra Orlando City en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, el entrenador argentino Matías Almeyda no ocultó su descontento y advirtió que, de no avanzar a la siguiente ronda, sentiría una “bronca” enorme por el resultado del primer partido.
Almeyda sostuvo que el desempeño del equipo no correspondió con lo que se vivió dentro del terreno de juego y que, aunque hubo tropiezos, Rayados mostró una identidad clara y una intención constante de avanzar. “Hay un equipo que propone, un equipo que quiere”, señaló, resaltando que los momentos positivos superaron a los negativos.
El técnico también dejó en claro que su objetivo tras la fase de grupos va más allá de simplemente superar la ronda preliminar; aspira a que Rayados compita entre los mejores de la competición. En ese sentido, el próximo duelo contra Nashville SC será crucial para demostrar la versión del equipo que ha trabajado desde su llegada.
Más allá del aspecto táctico, Almeyda enfatizó la importancia de mantener unido al grupo durante la concentración. Recalcó que los jugadores no deben dispersarse ni regresar a sus casas inmediatamente, pues la convivencia de diez días, compartir mesa y reírse, fortalece la cohesión del vestuario.
El entrenador también elogió el crecimiento de la MLS, comparando la dinámica de sus equipos con la de Rayados. “Habría que ver si los equipos de la MLS viajan en tantos partidos y probarlos; ahí nos daríamos cuenta si es verdad el cansancio”, comentó, subrayando la necesidad de una preparación física y mental adecuada.
Al final, Almeyda reiteró su compromiso: “Queremos ganar, queremos competir y queremos seguir en este torneo”. La expectativa ahora recae en el próximo enfrentamiento, que definirá si la bronca anunciada se materializa o si Rayados avanza con paso firme hacia la siguiente fase.