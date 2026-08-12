Almeyda advierte: “Me daría mucha bronca” si Rayados cae en la Leagues Cup

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El técnico de Rayados, Matías Almeyda, expresó su frustración por el empate contra Orlando City y advirtió que una eventual eliminación en la Leagues Cup 2026 le provocaría una gran bronca, mientras insiste en la unidad del vestuario y la ambición de llegar a la fase final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 07:30 AM.
En Deportes y editada el 12/08/2026 06:15 AM.