Testigo revela que Maradona mostró signos de alarma no atendidos antes de su fallecimiento

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En el juicio de la junta médica que investiga la muerte de Diego Maradona, el perito Cassinelli señaló que la hinchazón y otros síntomas críticos del exfutbolista fueron ignorados, lo que habría justificado una internación hospitalaria en lugar de la domiciliaria que se mantuvo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 08:35 AM.
En Deportes y editada el 12/08/2026 06:23 AM.