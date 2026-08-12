Miguel Herrera recibe suspensión de dos partidos en la Leagues Cup por arrebato contra el árbitro

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El director técnico de Atlante, Miguel Herrera, fue expulsado en el duelo contra Real Salt Lake y, tras la revisión del Comité Disciplinario, se le impuso una sanción de dos partidos por lenguaje ofensivo hacia el cuarto árbitro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 06:55 AM.
En Deportes y editada el 12/08/2026 06:11 AM.