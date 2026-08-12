Miguel Herrera recibe suspensión de dos partidos en la Leagues Cup por arrebato contra el árbitro

Atlante perdió a su técnico titular, Miguel Herrera, por una sanción de dos partidos en la Leagues Cup. El entrenador, apodado “El Piojo”, fue expulsado al minuto 21 del encuentro contra Real Salt Lake tras un intercambio verbal con el cuarto árbitro, Daniel Quintero, que el Comité Disciplinario calificó como uso de “lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”.
El comunicado oficial, emitido el 11 de agosto, indica que la medida se sustenta en el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de la Leagues Cup 2026. La sanción implica que Herrera no podrá dirigir a su equipo en el próximo partido contra Minnesota, programado para las 18:30 horas (CDMX), y, de ser Atlante clasificado, tampoco podrá asistir al siguiente encuentro de la fase eliminatoria.
Durante la ausencia del técnico, el auxiliar Álvaro Galindo asumirá la dirección desde la banca. Galindo ha sido colaborador cercano de Herrera en etapas anteriores, tanto en América como en Tigres, y ahora tendrá la responsabilidad de mantener la continuidad táctica del equipo.
El castigo llega en un momento crítico para los Potros de Hierro, que buscan consolidarse en la Leagues Cup como vía de proyección internacional y como posible puerta de acceso a la Concacaf Champions Cup. Atlante, recién reincorporado a la Primera División tras adquirir el certificado de Mazatlán FC, necesita sumar puntos en el torneo binacional para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.
La suspensión de Herrera subraya la postura firme de la organización del torneo frente a conductas que atenten contra la integridad del arbitraje, recordando a entrenadores y jugadores la importancia de respetar los protocolos establecidos.