Roony Bardghji será operado por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

El joven delantero sueco del Barcelona, Roony Bardghji, de 20 años, abandonó el entrenamiento del lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras lesionarse la rodilla derecha. Las pruebas médicas realizadas el martes confirmaron una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), la lesión más grave que puede afectar a un futbolista.
El diagnóstico obliga al jugador a someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días, lo que prácticamente le dice adiós a la presente temporada. La lesión se produce en el mismo miembro que le causó una baja de diez meses antes de su fichaje por el club catalán en el verano de 2025.
Hasta el momento, Roony no figuraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la campaña 2024‑2025 y el club buscaba una salida mediante cesión o traspaso. La operación, sin embargo, elimina cualquier posibilidad de movimiento en el mercado de fichajes durante el presente periodo.
El comunicado oficial del Barcelona informó que el jugador será operado y que su recuperación requerirá varios meses de rehabilitación. La directiva del club y el cuerpo técnico reiteraron su apoyo al futbolista y su compromiso con una recuperación completa.