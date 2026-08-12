Roony Bardghji será operado por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

...

El extremo del Barcelona, Roony Bardghji, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha que ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que será operado en los próximos días y quedará fuera de la temporada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 12/08/2026 06:26 AM.