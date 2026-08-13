Atlético de San Luis rescata empate ante Orlando City y concluye su participación en la Leagues Cup

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El equipo potosino terminó la Leagues Cup 2026 sin victorias, pero logró empatar 2‑2 contra Orlando City en tiempo extra y llevó el duelo a penales, donde la MLS se quedó con el punto extra. El empate fue fruto de errores defensivos, goles de Sebastián Pérez Bouquet y David Rodríguez, y una tanda de penaltis sin consecuencias para ambos equipos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 08:44 AM.
En Deportes y editada el 13/08/2026 09:54 AM.