Atlético de San Luis rescata empate ante Orlando City y concluye su participación en la Leagues Cup

El Atlético de San Luis cerró su campaña en la Leagues Cup 2026 sin haber registrado una victoria, pero sí con un empate dramático ante el Orlando City, partido que se definió en la tanda de penales. A los 31 minutos, una desconcentración defensiva permitió a Daryl Dike abrir el marcador (1‑0) tras un centro de Wilder Cartagena que recibió Tiago Souza.
La zaga potosina, integrada por Aldo Cruz, Miguel Alonso García, Benjamín Galindo, Lucas Esteves y Anderson Duarte, mostró vulnerabilidades pese a que el equipo mantuvo mayor posesión y equilibrio en sus disparos. El 59′, el sustituto de Dike, Justin Ellis, igualó el marcador (1‑1) con un potente cabezazo tras un centro de Tiago Souza.
El gol del descuento llegó al 79′ cuando Sebastián Pérez Bouquet, exjugador de Chivas, aprovechó un rebote del arquero Javier Otero tras un disparo de Felipe Mora y anotó (2‑1) para San Luis.
En la prórroga, el mediocampista mexico‑estadunidense David Rodríguez marcó el segundo gol del Atlético (2‑2) al superar a Otero, enviando el encuentro a la tanda de penales. Allí, el Orlando City se adjudicó el punto extra, aunque ya no tenía implicaciones para la clasificación de ninguno de los dos equipos.
Con este resultado, el Atlético de San Luis se retira de la competición, sumando su tercer fracaso consecutivo en la fase de grupos después de los empates contra Inter de Miami y Nashville SC.